Pompei è stata scelta come la sede per il meeting di affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Ad organizzare l’evento internazionale è stata la “SPN” – (Salerno-Pompei-Napoli) – la nuova concessionaria della Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, per conto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Il sindaco di Pompei, che ha coordinato l’organizzazione del meeting d’inaugurazione dell’iniziativa, ha accolto, unitamente al presidente del consiglio comunale, i vertici mondiali di di JP Morgan, Banco Santander, Banco BPM, Poste Italiane, MEAG, AG Insurance – METLIFE – A&O – ASHURST.

“Lo scopo di tale evento – ha spiegato il Sindaco – oltre a far conoscere il territorio ad importanti investitori internazionali, deriva da esigenze di incontri con le istituzioni attraversate da questa importante arteria, in un territorio di alto pregio, ed anche per meglio avviare sinergicamente una pianificazione delle attività di competenza”.