Angri. Al via la rassegna “Angri Città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco.

Ritorna “Angri Città d’Arte” con la seconda edizione della rassegna dedicata alla cultura in tutte le sue declinazioni che fino ad ottobre allieterà le serate angresi.

La ripartenza

Si riparte dopo il grande successo e l’entusiasmo della prima edizione, che ha di fatto ridato vitalità al paese attanagliato da un immobolismo culturale, e ha restituito, dopo il lungo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, spensieratezza ai cittadini con innumerevoli spettacoli musicali, eventi culturali, convegni, itinerari storico artistici e gastronomici.

Primo appuntamento

Il premio internazionale “A scuola con Sant’Alfonso Maria Fusco” è il primo appuntamento in programma per martedì 31 maggio alle ore 19:00 nell’atrio del Castello Doria.

Finalmente giunge a compimento un progetto che il presidente Aldo Severino ha organizzato sin dalla sua elezione a presidente della Pro Loco, ma che a causa della pandemia è stato più volte rimandato. Responsabili del progetto sono stati nominati la prof.ssa Franca Francavilla vicepresidente Pro Loco e il prof. Beniamino Santalucia consigliere della stessa.

Diverse nazionalità partecipanti

Il Concorso Artistico Letterario, dedicato al Prete angrese definito il Don Bosco del Sud, è volto a una migliore conoscenza del Santo nelle giovani generazioni, viene realizzato con il supporto della Congregazione delle Suore Battistine e vede la partecipazione di scuole di diverse nazionalità, con un totale di oltre 200 partecipanti che, sia con testi in prosa sia con liriche, mantengono viva la memoria del Santo valorizzandone la figura e le opere di bene che ha prodotto ad Angri e nel mondo. Il premio è suddiviso in 3 categorie e per ognuna, ai primi 3 classificati, sarà riconosciuto un premio in denaro offerto dalla Pro Loco. Gli elaborati sono stati esaminati da una commissione presieduta dal prof. Luigi Montella, docente ordinario di Letteratura e Filologia Italiana presso l’Università agli Studi del Molise. La commissione di valutazione, è stata formata dalla dottoressa Apollonia Califano bibliotecaria, professoressa Luciana desiderio, docente di filosofia presso il liceo scientifico di Nocera Inferiore, Francesca Francavilla docente di lingua e letteratura francese, e le docenti di lingua inglese, per i lavori pervenuti dall’estero, Mariella D’Ambrosio e Marilia Santalucia. Durante la premiazione verrà commemorata anche la prof.ssa Raffaella Del Pezzo pronipote del Santo.

Le parole di Suor Lina Pantano

Soddisfazione ha espresso Suor Lina Pantano Superiora Generale Suore Battistine: “Grande iniziativa questo concorso, per far conoscere Sant’Alfonso ai ragazzi che sono particolarmente cari al Santo perché sono “la speranza della società futura”. Alla sua scuola imparano i valori che danno vero significato alla vita”.

Sarà un evento ricco di emozioni a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.