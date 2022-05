Angri. In consiglio la discussione dell’istanza da inviare al Ministero dell’Interno per la concessione del titolo di “Città”

Angri. In consiglio comunale la proposta di passaggio da Comune a Città

Nella prossima seduta di consiglio comunale prevista per il 31 maggio oltre alla possibile approvazione del piano industriale della Consortile “Comunità Sensibile”, la validazione del Piano economico Finanziario per la determinazione del tributo TARI relativo al 2021, al punto numero 7 viene indicata la discussione dell’istanza da inviare al Ministero dell’Interno per la concessione del titolo di “Città” e il conseguente adeguamento dello storico stemma e del gonfalone.









Altro riconoscimento

Angri è stata già riconosciuta come “Città d’Arte” nel primo decennio del 2000.

Luciano Verdoliva