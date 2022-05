Nocera Inferiore. Controlli dei Carabinieri e arresti nell’agro

Controllo straordinari del territorio. Controlli intensificati nell’area nord della provincia di Salerno, dopo i gravi reati commessi nell’Agro-Nocerino Sarnese negli ultimi mesi. I Carabinieri del comando provinciale di Salerno, in particolare, hanno sottoposto a sequestro a Cava De Tirreni cinque pistole complete di munizionamento e 4 bombe carta artigianali dall’elevata potenzialità.









Le indagini

In corso, accertamenti per le responsabilità di due persone, classe ’73 e 2001, già note alle forze dell’ordine, arrestate per il possesso di armi. In corso anche altre indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore per chiarire la provenienza delle pistole e delle bombe e il possibile coinvolgimento delle armi in azioni delinquenziali.