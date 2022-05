Nocera Inferiore. Un flashmob per denunciare la carenza di personale e altre mancanze nella cittadella della giustizia

Nocera Inferiore. Tribunale in affanno: protesta degli Avvocati

Un flashmob per denunciare la carenza di personale e altre mancanze nella cittadella della giustizia nocerina. La protesta degli avvocati, e quella simile denunciata da medici e infermieri. Manca il personale negli enti. C’è una carenza di figure professionali in ogni settore del “pubblico impiego” e si fa poco.









Una marcia simbolica

Nella giornata di ieri è toccato alle toghe marciare simbolicamente nell’area della cittadella giudiziaria, marciando in silenzio dalla sezione penale fino a quella civile. L’iniziativa dell’Ordine è la fase culmine dell’astensione di otto giorni, proclamata una settimana fa, da tutte le udienze. Alla conta tra i manifestanti del corteo c’erano 40 legali, appoggiati dalle fasce tricolori di gran parte dei sindaci del circondario, o da chi per essi rappresentati. Scopo precipuo era di sensibilizzare a intervenire sulle problematiche riscontrati nei vari settori della cittadella giudiziaria.













Settori critici

Situazione particolarmente critica si registrerebbe presso la sezione civile e giudice di pace, ma anche in quella penale con sentenze pubblicate con ritardi di molti mesi, riduzione degli orari e rinvii delle udienze anche fino al 2025. Anche i provvedimenti d’urgenza vengono trattati con ritardi considerevoli proprio per la carenza di personale. Carenze e mancanze che sono approdate, mediante apposite interrogazioni, in Parlamento. La giustizia attende risposte.

RePol