Nocera Superiore. Cuofano consegna la nuova palestra. È stata la festa dello sport, della socialità, della ritrovata normalità.

La nuova palestra consegnata stamane dal sindaco Giovanni Maria Cuofano è uno spazio tutto nuovo, riqualificato e sismicamente adeguato dove alunni ed associazioni sportive del territorio potranno fare attività sportiva in ambienti sani ed attrezzati.













La terza palestra riqualificata

Dopo quella della S.Giovanni Bosco e della Settembrini, è la terza palestra riqualificata dall’Amministrazione Cuofano, oltre agli interventi eseguiti sul patrimonio edilizio scolastico.











Cuofano: “Investite risorse”

«Le scuole restano uno dei nostri punti programmatici sul quale quest’Amministrazione continua ad investire risorse – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – anche durante la pandemia e in un momento storico complicato per gli enti locali abbiamo continuato ad investire sull’edilizia scolastica per consegnare agli alunni non soltanto spazi per la didattica e l’apprendimento ma anche per l’attività sportiva che è momento di educazione civica. Oggi stiamo continuando a portare avanti un Piano Generale di recupero e riqualificazione per consegnare alla comunità un patrimonio edilizio scolastico di valore, da manutenere nel tempo».