Pompei scelta come la sede per il meeting di affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell’Autostrada3

Pompei. Host per la nuova gestione dell’autostrada3 Pompei è stata scelta come la sede per il meeting di affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Ad organizzare l’evento internazionale è stata la “SPN” – (Salerno-Pompei-Napoli) – la nuova concessionaria della Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, per conto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.









Il sindaco di Pompei, che ha coordinato l’organizzazione del meeting d’inaugurazione dell’iniziativa, ha accolto, unitamente al presidente del consiglio comunale, i vertici mondiali di di JP Morgan, Banco Santander, Banco BPM, Poste Italiane, MEAG, AG Insurance – METLIFE – A&O – ASHURST.

“Lo scopo di tale evento – ha spiegato il Sindaco – oltre a far conoscere il territorio ad importanti investitori internazionali, deriva da esigenze di incontri con le istituzioni attraversate da questa importante arteria, in un territorio di alto pregio, e anche per meglio avviare sinergicamente una pianificazione delle attività di competenza”.