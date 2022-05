Scafati. Ecco i primi tre interessati a rilevare la Scafatese Calcio 1922

Cominciano ad arrivare proposte per rilevare la Scafatese Calcio 1922. La Società è stata affidata nelle mani del sindaco Cristoforo Salvati e dell’assessore allo sport Gennaro Avagnano dall’uscente presidente Vincenzo Cesarano. Nelle vesti di commissario straordinario, il primo cittadino ha due settimane di tempo per sondare e verificare le eventuali proposte che dovessero arrivare a Palazzo Mayer, dopodiché si procederà ad assegnare il titolo. Sono al momento tre gli interessati che si sono fatti avanti. Si parte dall’imprenditore Michele Giordano. Di origini napoletane, Giordano è stato già vice presidente della Turris e presidente dell’Audax Cervinara, è imprenditore nel settore delle scuole paritarie. In genere rileva le società sportive assieme ad un suo team di fiducia, tra i quali il socio Giuseppe Giugliano, imprenditore nel settore ambiente. Al momento non è chiaro se la sua richiesta faccia capo ad una cordata. Ha una lunga tradizione sportiva anche Ignazio Tafuro, fondatore dello Sporting Victoria Marra. Molto noto anche per la sua attività politica, Tafuro è stato consigliere comunale e assessore. Alle sue spalle dovrebbe esserci un gruppo di sostenitori a supporto dell’iniziativa. Nelle ultime ore sta sondando il terreno anche l’avvocato Ludovico Fattoruso, che dovrebbe prendere contatti con il sindaco nelle prossime ore. “Ho intenzione di rilevare la società – conferma – perché sono molto legato alla città nella quale sono cresciuto. Proseguire il percorso avviato da Cesarano potrebbe essere un’esperienza formativa entusiasmante, considerato il prestigio della Scafatese e la cornice di pubblico in cui gioca. Certamente merita di raggiungere livelli più consoni al suo blasone”. Già questa mattina l’avvocato potrebbe incontrare assessore e sindaco per verificare, atti alla mano, la fattibilità dell’operazione. Cesarano ha lasciato la guida del “canarino” dopo un ventennio intenso, un mese dopo aver festeggiato con tifosi e città il centenario della fondazione. La Scafatese ha chiuso il suo girone di eccellenza con discreti risultati, ma la delusione per non aver raggiunto la promozione è stata largamente diffusa. “In questo momento il ciclo della famiglia Cesarano al timone della squadra sembra essere giunto al termine, provo semplicemente un’enorme stanchezza e ho bisogno di riposare un po’” le motivazione del patron. “Lascio la società con i conti in ordine, senza debiti alcuni. La Scafatese è patrimonio della città e dei suoi tifosi, per questo cedo gratuitamente il titolo”. Unica richiesta, che il titolo resti a Scafati nelle mani di chi metterà cuore e passione, non facendone solo una operazione commerciale. Soltanto tra due settimane Palazzo Mayer scioglierà le riserve.

Adriano Falanga