Sarno. Sessantenne rapinato nell’area industriale

Sessantenne rapinato e malmenato nei pressi dell’area PIP di Sarno in località “Ingegno”. Il fatto sarebbe accaduto qualche notte fa. Vittima di due malintenzionati un uomo sessantenne rapinato dei suoi averi e della sua auto. La rapina, secondo quanto riporta il quotidiano “La Città”, si sarebbe consumata nei giorni scorsi in via Sarno Palma nella zona industriale.









Autostop pericoloso

L’uomo, in transito nella zona, avrebbe fatto salire a bordo della sua utilitaria i due giovani che gli avrebbero chiesto un passaggio, ma pochi chilometri dopo la partenza il conducente sarebbe stato minacciato e fatto accostare lungo la strada. I due avrebbero minacciato l’automobilista per farsi consegnare l’utilitaria e i gli averi che aveva con sé in quel momento. La resistenza del sessantenne avrebbe spinto i due ad aggredire l’uomo che avrebbe ceduto per le percorse subite, costretto a scendere dall’auto con i due malintenzionati che si sono subito dileguati con il veicolo. Per il sessantenne è stato necessario il ricovero nel vicino ospedale “Martiri del Villa Malta”. S’indaga.