Scafati. Alla Casa del Popolo si presenta l’ultimo lavoro di Isaia Sales, “Teneri Assassini”

Alla Casa del Popolo in Piazza Vittorio Veneto si terrà la presentazione del libro che sarà occasione per aprire una parentesi sulla criminalità in città.

Presentare l’uscita di un nuovo libro per provare a parlare di sicurezza sotto una lente diversa. Questo è l’obiettivo della segreteria locale di Scafati del Partito Democratico, che domenica 29 Maggio dalle ore 18:30 è promotore della presentazione dell’ultimo libro di Isaia Sales “Teneri Assassini”. Il coordinatore Giuseppe Fontanella in una nota spiega infatti la difficile situazione che la cittadina dell’agro vive in relazione a fenomeni di microcriminalità, da furti ad aggressioni. Oltre le solite e doverose richieste di maggior controllo sul territorio, Fontanella inserisce anche un conflitto culturale, con un tessuto sociale che ha bisogno di alimentarsi di diversi valori e visioni. Per questo in un incontro che vedrà come relatori anche il consigliere comunale Michele Russo e la prof.ssa Enrica Morlicchio, cattedra di Sociologia Economica nell’Università di Napoli “Federico II” si proverà, partendo dal lavoro di Sales, a ricostruire l’immagine della delinquenza territoriale, provando a darne risposte innovative.

Qui il comunicato:

“A Scafati vige una grave emergenza sicurezza. Più volte, negli ultimi tempi, abbiamo denunciato con forza la pericolosa spirale in cui sta piombando la nostra città, sempre più abbandonata a sé stessa, in particolar modo nelle ore notturne. La situazione desta enorme preoccupazione tra i cittadini e le cittadine scafatesi, costretti a vivere in un clima di forte inquietudine. Servono misure immediate, in assenza della quali, considerando pure la carenza di un efficiente controllo del territorio, si rischia di favorire la commistione tra piccoli e grandi realtà criminali, come già accade da tempo. Tutto ciò costituisce una serissima minaccia per il tessuto economico e sociale della città. Riteniamo indispensabile il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine sul territorio, sollecitando con urgenza l’elevazione a Compagnia della Tenenza dei Carabinieri di Scafati. È, allo stesso modo, essenziale costruire presidi di legalità in tutta la città, a partire dal centro storico sino alle periferie, attraverso l’istituzione di sportelli anti-racket e l’attivazione di sentinelle sociali di quartiere, garantendo l’apertura pomeridiana delle scuole già a partire dal prossimo autunno e un adeguato supporto alle associazioni socio-culturali. Sul tema, il PD di Scafati intende lanciare un appello pubblico al Sindaco Salvati, ai partiti politici, alle associazioni, alle comunità parrocchiali e a quelle scolastiche. A tutte le forze sane della città. Appare necessaria una mobilitazione comune per tutelare la sicurezza delle cittadine e dei cittadini scafatesi. Ecco perché, domenica sera, presso la Casa del Popolo, torneremo a confrontarci pubblicamente sulla questione sicurezza, in occasione della presentazione dell’ultimo lavoro di Isaia Sales, “Teneri assassini”. Insieme all’autore, ne discuteremo con Michele Russo, Consigliere comunale di Scafati, ed Enrica Morlicchio, professoressa ordinaria di Sociologia Economica nell’Università di Napoli “Federico II”. Appuntamento alle ore 18.30 alla Casa del Popolo, in Piazza Vittorio Veneto.

Giuseppe Fontanella, coordinatore Partito Democratico Scafati”