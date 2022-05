Angri. Odore di brodo notturno. Via Nazionale grande “casseruola”

Angri, i miasmi. Nelle ultime notti la Via Nazionale è diventata una enorme “casseruola”. La strada è pervasa da particolari e fastidiosi miasmi (oppure odori intensi). A tarda notte molti residenti lungo il tratto di strada, soprattutto ai confini con Sant’Egidio del Monte Albino, hanno dovuto necessariamente chiudere le finestre, nonostante il caldo notturno, per l’improvviso arrivo di uno strano e intenso odore di brodo.

Alla ricerca della “casseruola magnum”

L’acre odore ricondurrebbe a una vicina industria agro alimentare che produce zuppe e affini in scatola. Non è chiaro se ci sia un’avaria al sistema di contenimento dei miasmi oppure l’olezzo molto forte sia un fatto assolutamente normale. Proprio l’intensità dell’odore impedisce il sonno già travagliato dalla calura notturna anticipata.









Un fatto che ciclicamente si ripete

La questione dei miasmi lungo via Nazionale non è un fatto assolutamente recente, qualche lustro fa si era costituito anche un comitato contro i miasmi, poi tutto rientrò con una sintesi tra cittadini e azienda in questione. Oggi si ritorna con i concertati per il brodo e le zuppe ma di notte non sono da consigliare. Diventano odori molesti.

ReCro