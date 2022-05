Nocera Inferiore. O.K. a lavori alla Caserma dei Carabinieri di Via Correale

Sono partiti i lavori di adeguamento sismico dell’edificio (ex Pretura), che procedono spediti. Un milione 32 mila euro l’importo dell’appalto. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo 30 novembre 2022. Il responsabile unico del Procedimento è l’ingegnere Ferrante, e il direttore dei lavori l’ ingegnere Della Porta, del Settore Lavori Pubblici del Comune di Nocera Inferiore.









Una struttura importante per l’Arma

“Dotiamo l’Arma di un’importante struttura, che accresce presenza e ruolo dell’attuale Reparto. Una scelta concreta per garantire più sicurezza in città. Un riferimento per l’intero Agro” ha dichiarato in una breve nota il sindaco Manlio Torquato.