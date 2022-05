Scafati. Mariconda: scuola cantiere la protesta delle mamme (video)

Scafati. Mariconda: scuola cantiere la protesta delle mamme

Plesso elementare di Mariconda, si bloccano i lavori di ristrutturazione per mancati fondi, le mamme insorgono contro il Comune. Continuano i disagi denunciati dai genitori del plesso scolastico ai confini con Pompei, con i lavori che sono al momento bloccati dopo quasi sei mesi dalla fine programmata.

Il tutto risale allo scorso Gennaio 2021, quando l’amministrazione Salvati, con una delegazione formata dal Sindaco e dall’allora assessore all’istruzione Roberto Alessandro Arpaia, diede il via al cantiere che avrebbe dovuto risolvere diversi problemi edili persistenti nella struttura di Mariconda. La presenza di materiali inquinanti e diverse aule al limite dell’agibilità portarono l’amministrazione a dei lavori di ristrutturazione che sarebbero durati non oltre dodici mesi, con una conclusione immaginata per la fine del 2021-inizio 2022.













Lavori allo stallo

Alle porte di Giugno i lavori non sono conclusi e anzi, come denunciano diverse mamme e residenti dell’area, il motivo del ritardo non è fisiologico, ma materiale. La ditta ha infatti comunicato nelle scorse settimane lo stop dei lavori per via di un aumento esponenziale del costo delle materie prime, dovuto a pandemia e guerra in Ucraina, chiedendo in un primo momento l’attivazione del Comune di Scafati. Venerdì 27 Maggio al di fuori dello scheletro della scuola di Mariconda si sono così radunate diverse mamme, che con striscioni e cartelloni affissi hanno espresso tutta la loro polemica rispetto la situazione: “I nostri figli al momento sono concentrati nelle aule del Capoluogo, con il sovraffollamento che ovviamente ne consegue.” Spiega Fiorella Radice, una delle mamme presenti.











“Vediamo continuamente i camion della ditta ritirare il materiale dal cantiere invece che lavorare, abbiamo paura per il futuro dei nostri figli, non possono vivere la scuola in maniera precaria, bisogna subito intervenire. L’amministrazione ci aveva promesso qualità e velocità, non sappiamo ora se i lavori finiranno mai” conclude la donna.











La protesa al Comune

Le mamme si sono poi recate a Palazzo Mayer in presidio, luogo nel quale hanno raggiunto un’interlocuzione con l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Gennaro Avagnano. La parte politica ha ribadito il problema economico della ditta appaltatrice, spiegando come nelle ultime ore è stato posticipato un incontro specifico visto che l’azienda specializzata ha voluto prendersi del tempo per studiare un possibile piano di rientro spese partendo da alcuni fondi nazionali. “Sono vicino alle mamme e alle loro ragioni e soprattutto alle esigenze dei ragazzi. La scuola di Mariconda è un presidio di legalità e rappresenta lo Stato in un quartiere difficile, è urgente dare segnali di efficienza e buona amministrazione” le parole sul caso dell’assessore ai Lavori Pubblici Avagnano, che conclude: “Ho chiesto alla responsabile Izzo di convocare la ditta il direttore dei lavori per un confronto per dare risposte immediate e certe alle esigenze di queste famiglie e della politica. Con le mamme ci rivediamo la settimana prossima, nel frattempo avremo questo incontro tecnico.”

Il servizio è di Alfonso Romano