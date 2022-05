Angri. Via Nazionale tra abbandono e degrado: “tutto fa brodo”!

Fosse solo la puzza o l’odore del brodo a tormentare il sonno dei residenti di Via Nazionale. Scavando nel malcontento, manifestato soprattutto a mezzo social, vengono evidenziate altre sfumature di un tratto di strada e di paese completamente abbandonato e senza controlli.

Strade insicure

In alcuni tratti viene denunciata la mancanza della segnaletica orizzontale, le strisce pedonali e i divieti di sosta. Mancanze che incentivano alla sosta selvaggia sui marciapiedi e alla trasgressione spudorata del codice della strada, ormai una diffusa abitudine cittadina. Non mancano schiamazzi e monnezza depositata per strada e sui marciapiedi. All’imbrunire della sera il tratto diventa particolarmente pericoloso per l’alta velocità dei veicoli. Su questo tratto negli ultimi anni sono “caduti sul campo” anche molti pedoni, vittime d’investimenti. Nulla di concreto si fa per questo tratto di paese dove non passa nemmeno più una “qualunque pattuglia”. Nelle dodici traverse che costeggiano la ex Strada Statale 18, ora Strada Regionale con lo stesso numero, l’assenza imbarazzante dell’amministrazione Ferraioli e della mancata sorveglianza pesa.









La Chiesa unico punto di riferimento per la comunità. L’assenza di Cosimo Ferraioli

Furti, schiamazzi e buio per mancanza d’illuminazione peggiorano di fatto la qualità di vita di questa zona che ha come punto di riferimento sociale la sola parrocchia della Madonna della Pace retta con fatica dal parroco don Antonio Cuomo. Tra gli scanni della sua chiesa da anni manca, anche per un breve momento di preghiera, il primo cittadino Cosimo Ferraioli, anche Lui residente nella zona. Non ci sono rappresentanze significative in consiglio comunale, gente capace di fare la voce grossa per tutelare questa importante parte di “una comunità che viene ricordata solo durante il periodo elettorale”, come afferma un cittadino indignato. L’unica palestra e contiguo campo di calcetto realizzati in località Taverna, nell’area dell’attuale III Circolo didattico sono praticamente abbandonati. La palestra è stata addirittura vandalizzata negli anni tra la noncuranza degli amministratori locali che si sono succeduti.













Località Taverna totalmente abbandonata

Andando in direzione ovest in località Taverna, verso il ponte di Via delle Fontane, nei pressi della Stazione Sperimentale per le conserve alimentari, fu realizzato un parcheggio dall’amministrazione Mauri, forse era a raso, che mai è stato terminato. All’origine erano previste panchine e alberelli ma oggi c’è solo monnezza che non viene manco raccolta e nessun assessore o consigliere comunale si preoccupa dello stato d’irreversibile degrado lungo Via Nazionale. “Tanto tra tre anni si torna a votare e forse saranno cavoli della prossima amministrazione ridare decoro e dignità a questa parte di comunità” dice un altro cittadino residente.











Un coacervo di industrie e case. Il pasticcio storico del Piano regolatore generale

“Siamo ancora costretti a convivere porta a porta con le industrie agro alimentari nonostante sia stata realizzata negli anni duemila un area PIP in Via Santa Lucia” chiosa l’anonimo cittadino del prolungamento in Corso Vittorio Emanuele, qui la colpa forse è da ricercare nei vecchi piani regolatori generali, quelli immaginati da una classe politica d’epoca che nei decenni è stata troppo “sopravvalutata”. In questa zona latita l’amministrazione e le sue regole. C’è una complessiva autogestione civica, una consapevole rassegnazione sociale, il Palazzo di Città è lontano dai problemi anche quelli più ordinari, insomma ci si arrangia a sussistere e a mugugnare in questa parte di “città sempre più invisibile”. Concludendo si può candidamente affermare che lungo la Via Nazionale: “tutto fa brodo”.

Luciano Verdoliva