Pompei. Progetto Eav le preoccupazioni sull’operazione salvataggio di Lo Sapio 

La reazione dell’opinione pubblica è stata di grande preoccupazione dopo che (prima una testata locale e successivamente un comunicato del Comune di Pompei) hanno annunciato la revisione degli espropri. Disinvolto a riguardo Il sindaco Carmine Lo Sapio, che ha sapere: “Ho personalmente fatto un sopralluogo, con i tecnici del Comune, sui luoghi interessati dagli espropri, ci siamo resi conto che effettivamente bisognava intervenire subito. In 48 ore il Responsabile Unico del Procedimento del progetto ha dato la sua disponibilità a rivedere gli espropri unitamente al dirigente dell’ufficio tecnico del Comune. Il Rup ha, così, preso atto della situazione e che c’era poco da discutere”. Successivamente: ”E’ stato invitato il Rup a valutare una eventuale riduzione della larghezza stradale, progettando un percorso carrabile a senso unico, tale da evitare le devastanti demolizioni di opere murarie e limitazione dell’acquisizione delle aree pertinenziali”. In conclusione: “Il Consorzio Ferroviario Vesuviano intende rispondere alla richiesta di rimodulazione del progetto definitivo avanzata dall’Ente Autonomo Volturno, mediante la proposta di una soluzione progettuale che sia finalizzata a minimizzare gli espropri a cui sono soggette le ditte proprietarie con una rimodulazione del progetto che preveda la modifica dei sensi di marcia dei suddetti tronchi. Nello specifico, tali strade perderanno il doppio senso di marcia diventando strade a senso unico di circolazione”. E’ su questo ultimo punto che ci sono le maggiori riserve di cittadini ed operatori economici pompeiani che attendevano da un secolo quest’opera pubblica: “Eliminare i sottopassi per motivi di sicurezza pubblica no. Ora invece per altri motivi (che potrebbero anche prevedere interessi legittimi) si vuole depotenziare la portata del sistema viario progettato per un migliore assetto urbanistico riducendone a senso unico tratti di strada previsti su un percorso strategico per la vita e l’economia locale. Soprattutto s’intende ridurre la portata del flusso automobilistico su una dorsale stradale di congiunzione tra la costa e le aree interne, producendo un’inevitabile rallentamento (con intralcio alla circolazione stradale) del flusso turistico diretto tra il Parco Archeologico di Pompei (buffer zone, area UNESCO) e il Parco Regionale del Vesuvio. Già le prime riserve sono partite dopo le notizie di revisione del progetto che dovrebbe (secondo le fonti di stampa) prevedere l’annullamento di ben 60 espropri ma, a questo punto, si attende di visionarne la modificata con la mediazione del Palazzo. Si configura già un duro scontro politico in fase di approvazione della variante che ne correggerebbe il profilo e su cui dovrebbe sicuramente ricadere l’occhio vigile dell’Unità Grande Pompei del Generale De Blasio. Ultima considerazione dei pompeiani che se da un lato hanno apprezzato la grande capacità di (e rapidità) di mediazione del sindaco Lo Sapio palesata in questo frangente su un diverso versante si sono chiesti per quale motivo non ha sfruttato le sue capacità anche per salvare dall’abbattimento la Cappella della Casa di riposo e soprattutto per rendere operativa la linea leggera su gomma da avviare sul il tratto Pompei – Poggiomarino al posto di quella ferroviaria.