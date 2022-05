Prezzi Benzina, una app aiuta a trovare le pompe con il prezzo più basso

Un metodo per difendersi dall’aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti alla pompa può arrivare dai dispositivi mobili che riescono a monitorare le variazioni con una app disponibile sia per iOS che Android.

L’app di Prezzi Benzina, ideata da Stefano Bittante, è centrata sul suo nome e va dritta al punto, cioè segnala su una cartina geografica, e non solo, i prezzi dei distributori mostrati a seconda del carburante selezionato da un menu a tendina. Se la scelta di benzina o diesel mostra comprensibilmente lo stesso distributore, va selezionato GPL, Benzine speciali, Diesel Speciali e Metano, così spariscono alcuni per lasciare spazio ad altri. Da sottolineare anche la presenza della verifica di Play Protect su Play Store e dell’informativa privacy completa su App Store.

Sulla mappa i distributori si differenziano dalla posizione e dal logo del marchio della società petrolifera; c’è quindi l’ultimo prezzo del carburante in evidenza ed il colore dell’etichetta che li contorna è come il semaforo: può essere verde, arancione o rosso a seconda della convenienza dei prezzi dei carburanti proposti.

Prezzi Benzina utilizza come fonte ufficiale Osservaprezzi Carburante, strumento gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico che dal 2013 permette di conoscere i prezzi effettivamente praticati sul territorio nazionale, sia lungo le strade statali che quelle cittadine, così come comunicati dai gestori. Proprio a questi ultimi è riservata un’applicazione chiamata Prezzi Benzina Gestori, anch’essa scaricabile tramite App Store e Play Store.

Inoltre esiste la possibilità da parte degli utenti di modificare i prezzi, nel caso in cui questi non siano corrispondenti a quelli importati dalla piattaforma ministeriale, e di segnalare errori in quelli aggiornati.

La scheda centrale dell’app mostra la mappa con distributori e prezzi, mentre le successive due elencano le pompe rispettivamente per vicinanza rispetto alla propria posizione e per prezzo del carburante più vantaggioso.

La scheda del singolo distributore è molto dettagliata, comprendente anche orari di apertura con personale in presenza, tipo di servizio erogato (Servito, Self Pre-Pay e Self Post-Pay), modalità di pagamenti accettati e, soprattutto, la cronologia dei prezzi applicati che include l’ultima volta che sono stati aggiornati.

È quindi possibile creare un itinerario verso il distributore sfruttando l’app di navigazione GPS del dispositivo, chiamare telefonicamente l’attività, scattare una foto della stessa ed aggiornare i prezzi.