Scafati. Arrivano le nuove tariffe Tari, ecco cosa cambia per famiglie e commercianti

Novità sul fronte delle tariffe Tari 2022. Dopo tre anni in cui le aliquote sono state di fatto “congelate” al 2019, quando furono approvate dalla commissione straordinaria, il Consiglio Comunale martedì mattina sarà chiamato ad approvare le nuove aliquote dell’imposta per i rifiuti urbani. “Sottoporremo al Consiglio un regolamento che risponde alle esigenze dei cittadini e nuove tariffe che prevedendo riduzioni ed esenzioni rispetto allo scorso anno – spiega il sindaco Cristoforo Salvati – Stiamo parlando, nello specifico, della possibilità di garantire una riduzione che oscilla tra il 19% ed il 10% a seconda del numero degli occupanti delle abitazioni”. Le nuove aliquote prevedono un aumento sulla tariffa fissa, che viene moltiplicata per i metri quadri dell’abitazione, ed un taglio sulla parte variabile, che cresce con il crescere dei componenti dell’abitazione. Per rendere l’idea, una famiglia tipo di quattro residenti in 100 mq riceverà una bolletta ridotta di circa 60 euro rispetto al triennio passato. “Possiamo dire con orgoglio di aver riconosciuto dignità alle fasce deboli – aggiunge il primo cittadino – E’ prevista un’esenzione per coloro che sono riconosciuti portatori di handicap, legge 104, che abbiano anche determinati requisiti ISEE, e ai proprietari di casa, unici occupanti, che risultano ricoverati in case di assistenza. Ulteriori riduzioni sono previste per le utenze non domestiche che effettuano l’avvio al recupero”. Subiranno invece aumenti di diversa portata le utenze non domestiche, quali le attività di ristorazione, bar, chiese e studi professionali. “La diminuzione del gettito totale della TARI non è una scelta di bontà del Sindaco, ma un obbligo di legge. Sono due anni che la Giunta Salvati non approvando in tempo le tariffe, applica aliquote più alte del consentito: con il risultato che ad oggi il Comune deve due milioni di euro ai cittadini indebitamente richiesti, e nemmeno questa volta dicono come e quando vogliono restituirli”. Promette battaglia in consiglio Comunale Michele Grimaldi. “Nulla si dice o si prevede sulle altre esenzioni e riduzioni, anche tra quelle previste dalla legge come ad esempio quelle per abitazioni con unico occupante, o per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato e discontinuo. Né si prevedono riduzioni per le fasce deboli. Infine, né la proposta sulle tariffe né quella sulle aliquote chiarisce le scadenze relative alle quattro rate e alla rata unica: fatto grave, anche perché la vicenda è di competenza del Consiglio comunale e non della Giunta, ed è essenziale per emettere il ruolo”. Secondo Grimaldi esiste uno squilibrio tra i vari settori produttivi della città, dovuto alla differente e non chiara applicazione delle aliquote, troppo alte per alcune, troppo basse per altre.

Adriano Falanga