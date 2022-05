Siano. Sequestro penale per vasta area adibita a stoccaggio di rifiuti

Sottoposta a sequestro penale vasta area di 1500 mq presso Via Manzoni, adibita a stoccaggio di rifiuti pericolosi e non. Operazione congiunta della polizia locale agli ordini del capitano Salvatore Dionisio e del corpo forestale dello Stato di Sarno. Scoperto anche un prelievo irregolare d’acqua per la quale verranno fatti ulteriori accertamenti.

I militari di Sarno con la polizia municipale a seguito di segnalazioni ed esposti di cittadini hanno posto sotto sequestro l’area a ridosso della montagna ove anni fa vi fu la frana che colpi le comunità del circondario. Pneumatici, inerti, frigoriferi, paraurti di auto, guaine bituminose e tantissimi altri materiali.

Denunciata una persona residente a Siano.