Pagani. Consenso per la ferma azione di Polizia Locale (video)

Pagani. Consenso per la ferma azione di Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Pagani agli ordini del comandate D’Apolito ancora in azione. Nel mirino delle pattuglie del comando di Via Pittoni gli illeciti, diffusi in diversa misura lungo l’ampio territorio comunale. I caschi bianchi oltre al controllo delle strade hanno da tempo assunto una forte e aggressiva presa di posizione contro l’abusivismo in genere.









L’azione dell’ufficiale

L’azione del comandante Lucio D’Apolito è stata molto apprezzata non solo nella città di Pagani ma anche nei paesi limitrofi dove cresce la considerazione per il giovane ufficiale. Una linea quella intrapresa da D’Apolito avallata anche dall’assessore delegato alla sicurezza Veronica Russo e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco De Prisco.

Il servizio è di Maria Paola Iovino