Pompeii. La musica dei Foja in un flash mob nel Parco

Ad un aanno dalla nascita della piattaforma dell’arte e della cultura al Parco Archeologico di Pompei una performance che unisce archeologia e contemporaneo. Durante la mattinata di oggi (31 maggio 2022) nello splendido scenario del Foro della città antica, ha preso vita con il ritmo contemporaneo dei Foja, con un flash mob all’insegna della contaminazione. Vi hanno preso parte i visitatori della giornata, pervenuti a Pompei per ammirarne le bellezze archeologiche mentre sono stati attratti dalle atmosfere passionali del gruppo napoletano ed hanno volentieri partecipato alla condivisione della cultura italiana nelle sue svariata forme, in occasione del primo anno dal lancio italiano di ITsART – la piattaforma streaming con il meglio dei contenuti dedicati all’arte e alla cultura italiana.

Per l’occasione in una formazione in duo acustico, i Foja, che hanno costruito una carriera di successi intrecciando la narrativa di diverse arti come cinema d’animazione, musica e arti visive. Dario Sansone, Luigi Scialdone (corde), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano Falcone (basso elettrico) e Giovanni Schiattarella (batteria), compongono la band napoletana consacrata nel 2016 come la prima rock band in assoluto a suonare in elettrico sul palcoscenico del Teatro San Carlo con Cagnasse Tutto, calcando palchi prestigiosi, tra cui l’Arena Flegrea, Palazzo Reale, Museo del Bosco di Capodimonte e Castel Sant’Elmo a Napoli. Oltre ad aver dato vita a diversi spettacoli cross-mediali, i Foja hanno composto le musiche di diversi film d’animazione come L’arte della felicità (EFA European Film Award), Gatta Cenerentola, e Yaya e Lennie – The Walking Liberty, ottenendo la candidatura in cinquina per la miglior canzone originale sia al David di Donatello con i brani “’A malia” e “A chi appartieni”, che ai Nastri d’Argento con “’A malia”.

Si é trattato alla fine di una performance coinvolgente e suggestiva, tra antico e contemporaneo, per ricordare il primo anno di attività di ITsART, piattaforma promossa dal Ministero della Cultura per supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo. Disponibile in Italia, nel Regno Unito e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ITsART propone un vasto catalogo di contenuti e un approccio nuovo e originale all’offerta culturale ed è la prima piattaforma ad offrire un servizio streaming di questo genere a livello internazionale.

“Siamo felici di poter organizzare un’iniziativa dal vivo di contaminazione culturale, anche per festeggiare il primo compleanno della piattaforma in una cornice suggestiva e densa di eredità storica come quella del Parco Archeologico di Pompei – dichiara Andrea Castellari, Amministratore Delegato di ITsART – La cultura è ricchezza, conoscenza, curiosità e scoperta, e si esprime in forme differenti e attraverso mezzi e tecnologie altrettanto diversificati. Con ITsART vogliamo credere che l’utilizzo delle nuove tecnologie possa favorire l’adozione di modelli di fruizione e valorizzazione innovativi del nostro immenso patrimonio artistico e culturale, dando inoltre impulso al processo di digitalizzazione del Paese”.

La diretta del flash mob dei Foja, che il 2 luglio saranno in concerto nell’ambito della rassegna Palazzo Reale SummerFest nel celebre Giardino Romantico e con la direzione artistica di Maurizio Costanzo, è stata trasmessa sulla pagina Instagram di ITsART (@ITsART_IT), ma sono in tanti ad aver apprezzato l’iniziativa riprendendola e postandola sui propri profili.

In occasione del compleanno, ITsART propone una selezione dei suoi migliori contenuti disponibili gratuitamente in piattaforma.

Il catalogo di ITsART é fruibile tramite PC, MAC, Smartphone, Smart tv e Tablet. È possibile scaricare l'applicazione ITsART dagli Store ufficiali di Android, iOS, Android TV, Google TV, oppure dagli Store delle principali marche delle Smart TV. Per vedere i contenuti basterà registrarsi gratuitamente al sito www.itsart.tv

