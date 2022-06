Pompeii. Il mito di Icaro reading di Abel Ferrara

La Villa Imperiale, così chiamata per lo splendore dei suoi affreschi parietali é formata da una vasta residenza costruita a ridosso delle mura della Città Antica e disposta su terrazze digradanti a mare. Le sue grandi e lussuose sale erano decorate con bellissimi affreschi e con pavimenti in marmo a motivi geometrici che furono presumibilmente rubati. La villa costruita nel corso del I sec. d.C. fu distrutta dal terremoto del 62 d.c. “L’evento del reading era nato durante la pandemia per poter raccontare una parte di Pompei, anche da remoto, a chi non poteva visitarla. Ma ci è piaciuto riproporlo, anche se oggi i visitatori in presenza sono tanti e non abbiamo bisogno di richiamare pubblico –

dichiara il Direttore Gabriel Zuchtriegel – perché il contributo di un artista è sempre la testimonianza di quanto Pompei sia il catalizzatore, il luogo di incontro di grandi sensibilità, interpretazioni e espressioni artistiche che da sempre e in ogni tempo da esso si lasciano ispirare. Ciascuna voce riesce a trasmettere in modo

sempre diverso e originale l’energia di questo luogo che non è solo documentazione di storia antica, ma anche vibrazione dell’animo” L’evento é parte del progetto di Tinti, rientra nella serie di letture dal vivo recitate di fronte alla statuaria classica e alla pittura rinascimentale. Negli ultimi anni ha coinvolto nell’iniziativa

importanti attori e alcuni dei maggiori Musei al mondo. E’ stato organizzato e poromossio dal Parco Archeologico di Pompei.

L’evento rientra nella serie di letture dal vivo recitate in ambito classico e rinascimentale. Negli ultimi anni il progetto di Tinti ha coinvolto diversi attori famosi ed alcuni dei maggiori Musei al mondo.