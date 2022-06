Angri. Aree verdi e decoro urbano la proposta di Montella (video)

Angri. Decoro urbano: Montella propone di riqualificare, con la piantumazione di alberi, un importante spazio verde in Via Nazionale, in località Taverna

Gli alunni della sede angrese del Profagri adottano una delle aiuole nei giardini di Villa Doria. Una eco interazione tra scuola e territorio tesa essenzialmente a riqualificare anche i piccoli spazi verdi urbani.

D’Aniello più connessione con la cittadinanza e le associazioni

Presente alla simbolica cerimonia di piantumazione delle piante, nella villa comunale cittadina, l’assessore delegato alle politiche ambientali Maria Immacolata D’Aniello che ha incentivato l’interazione con l’istituzione scolastica non escludendo altre forme di collaborazione come quella con il Profagri.

La proposta di Christian Montella

Aree e spazi verdi al centro dell’interesse anche del conigliere comunale Cristian Montella che lancia anche la proposta di riqualificare, con la piantumazione di alberi, un importante spazio verde in Via Nazionale, in località Taverna, nei pressi della Stazione Sperimentatele per le Conserve Agro Alimentari. Uno spazio che venne realizzato, durante l’amministrazione Mauri, mai completamente concluso, come fa osservare Montella, durante un sopralluogo sul posto.

Il servizio è di Aldo Severino