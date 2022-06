Angri. Water in Piazza da trentacinque giorni. Lo sdegno

Un water tra i rifiuti. Secondo quando si apprende dai residenti della popolosa Piazza Annunziata l’idro – sanitario sarebbe stato abbandonato (o dimenticato) circa 35 giorni fa e nessuno sembra farci caso. Sarebbe anche stato segnalato all’assessore Maria Immacolata D’Aniello indefessa delegata alle politiche ambientali senza nessuna risposta.











Luogo in degrado irreversibile

Piazza Annunziata versa già in un pessimo stato per la mancanza d’interventi di manutenzione e soprattutto per la sosta selvaggia incontrollata, anche negli spazi dove non si potrebbe parcheggiare, tanto che lo stesso gestore dei parcheggi ha più volte segnalato con nota scritta e protocollata alle varie Unità operative complesse, le varie infrazioni e, soprattutto, il danno arrecato alla mancata sosta nelle strisce blu.









Il coro unanime dei dirigenti: “Non ho personale”

A Palazzo di Città la situazione sembra chiaramente fuori controllo in ogni settore e i dirigenti, supportati dalla mancanza di personale fanno spallucce, a suon di note, mentre i gli amministratori che dovrebbero dettare le linee d’indirizzo pare non abbiano le idee chiare ancora incagliati nelle maglie del settore economico e finanziario gestito dall’ironica e “angelica” dottoressa Pauciulo che ormai da anni è un caso politico irrisolto. Sarà la protezione della divina provvidenza?

Luciano Verdoliva