Pagani. Questione Tari: la nota del consigliere Vincenzo Calce

Pagani. Questione Tari. Prende posizione il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Calce. Le ragioni nella nota stampa.

La nota stampa

Grave azione vessatoria nei confronti dei contribuenti paganesi da parte della Geset che non solo pignora, contemporaneamente, per la stessa somma tutti i conti correnti intestati al soggetto debitore ma sembra pignori anche i conti correnti delle società di capitali di cui il contribuente moroso sia socio e/o amministratore. Al di là degli aspetti sociali, Si sottolinea l’ ingiustizia normativa.













Le società di capitali, infatti, sono persone giuridiche e i beni presenti nel proprio patrimonio, come appunto i soldi sul conto corrente societario, non sono di proprietà né del socio né tanto meno dell’amministratore, nemmeno quando socio unico e amministratore sono la stessa persona, e dunque non sono “pignorabili” per debiti personali del socio. Al limite può essere pignorata la quota societaria che è un bene personale del socio. Chiediamo che tale discrepanza giuridica venga immediatamente eliminata, riportando la fattispecie nei limiti normativi onde evitare ulteriori danni all’economia locale.