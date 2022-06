Pompei. La terza edizione della residenza artistica Sharing Art

E’ prevista la presenza del regista ucraino Stanislav Konoplov (nella foto) con 9 cineasti per la realizzazione del corto “Як ти?” (Come stai?).

Klimax Theatre Company e Sharing Art Pompeii presentano la terza edizione della Residenza Artistica Sharing Art, in programma dal 7 giugno al 25 settembre 2022 nel cuore dell’Ager Pompeianus, area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A).

Sharing Art nata nell’estate del 2020 per dare un contributo solidale reale e concreto sia agli artisti che all’arte, grazie all’ideazione del Direttore Artistico della Klimax Theatre Company Luca Varone e alla solidarietà di molti, quest’anno ospiterà gratuitamente per 10 giorni, fornendo vitto, alloggio e lo spazio per esprimere la loro arte, a 10 cineasti provenienti da Kiev (Ucraina), con lo scopo di realizzare un cortometraggio del regista, produttore, attore e scrittore Stanislav Konoplov (pseudonimo dello scrittore Vasyl Lystopad) nato a Kiev, in Ucraina. Konoplov ha vissuto per un anno a Melitopol, la città che ora combatte contro i nazisti russi e nel 2014 si è trasferito a Cracovia, in Polonia, per studiare, dove in seguito è iniziata la sua carriera creativa.

Quest’estate Stanislav, in collaborazione e supporto della Klimax Theatre Company, svilupperà il suo ultimo cortometraggio della trilogia “Presenza amara” dal titolo “Як ти?” (Come stai?). Il corto parla di un giovane ucraino, che affronta i primi giorni di guerra, quando la Russia attaccò l’Ucraina. Improvvisamente un appartamento diventa una città sicura in Europa. È una storia sul mondo interiore di ogni ucraino che combatte, prima di tutto dentro se stesso, cercando di salvare la propria salute psicologica per essere pronti ad aiutarsi a vicenda, su un piccolo bambino interiore non protetto che vive in ogni adulto, sull’amore nascosto, la cura e l’amicizia.

Quest’anno Sharing Art ospiterà artisti provenienti da tutta Italia ed Europa, dando l’opportunità di avvalersi del proprio talento e della propria passione ed offrendo a spettatori e turisti, un “Cartellone Eventi” (di prossima pubblicazione) che consenta loro di godere di emozioni, relax e condivisione, in una location completamente alimentata da energia rinnovabile, in perfetto stile green ad impatto ambientale zero.

«Un turbinio di arte in uno spazio tempo magico – commenta il direttore artistico Luca Varone – in un momento storico fuori controllo. Quest’anno in “Casa Sharing Art” si canta, si balla, si recita, si fa arte e cultura, pertanto è mio dovere invitare tutti a passare un momento di serenità per respirare l’arte, nella speranza di entrare in connessione con voi stessi e di ricevere quel qualcosa in più che vi dia l’input per creare qualcosa per un mondo migliore, che senza arte non esisterebbe».

Si sottolinea che in questo periodo sono aperte le iscrizioni alle Masterclass Sharing Art 2022. A giugno si partirà con la prima edizione del Klimax Blue Art Lab dedicato alle arti figurative, per poi proseguire con la seconda edizione del Klimax Dance Lab che ospiterà 15 coach di danza contemporanea, di fama nazionale ed internazionale con oltre 100 ballerini partecipanti.

Nel mese di luglio si terrà la Masterclass Dialoghi Tra Monologhi con Sebastiano Bottari, mentre nel mese di agosto la Residenza Artistica Sharing Art ospiterà Appiccicaticci Imprò Lab (Tiziano Storti, Renato Prezioso e Alessio Granato) con un laboratorio di risate ed improvvisazione teatrale e non. A rendere ancora più interessante questo laboratorio sarà la presenza in esclusiva regionale di una delle acting coach più amata, la prima insegnante ufficiale e accreditata in Italia per il metodo che ha fatto vincere Premi Oscar.

A settembre ci sarà la prima edizione del Seminario Yoga E Natura tenuto da Gayatri e Siri Om Dharma, una quattro giorni per equilibrare il corpo, la mente e lo spirito. A seguire si terrà la seconda edizione del Voice Camp con Eleonora Bruni e Matteo Belli, dedicato a cantanti e alle nuove voci. Sempre nel mese di settembre la Residenza Artistica Sharing Art darà il via alla prima edizione del Vesuvius Contact Festival, una sei giorni di contact improvisation con Itay Yatuv, Vera De Propris, Marco Ubaldi, Mela Belletto e Nica Portavia.