Angri. Ginnastica: Gabriel Russo campioncino nazionale

Angri. A Padova ancora soddisfazioni nazionali per la “stella” nascente della ginnastica angrese Gabriel Russo

Ancora soddisfazioni nazionali per la “stella” nascente della ginnastica angrese Gabriel Russo. Grande affermazione alla Finale Nazionale Allievi Gold GAM 2022. Al Palaindoor di Padova lo scorso week end si è tenuta la finalissima nazionale del Campionato Allievi Gold, prova importantissima per i giovani ginnasti delle cinque fasce di ragazzi in gara provenienti da tutta la penisola.







La superba prova di Gabriel Russo

Il giovane Gabriel Russo ha gareggiato nella Fascia A2. Un podio davvero combattuto che ha dato ancora più spessore agonistico e tecnico alla superba prova del campioncino angrese. Gabriel Russo con i colori dello Ginnastica Stabia si è imposto con 69,950 punti su Luca Galimberti (69,400) di Ginnastica Meda, e Erwin Mark Tabangcura (68,850) di Panaro Modena.

