Angri. Il premio Sant’Alfonso apre l’estate Pro Loco (video)

Angri. Il premio Sant’Alfonso apre l’estate Pro Loco

Grandi emozioni nell’atrio di Palazzo Doria, in occasione della prima edizione del Premio internazionale “A scuola con Sant’Alfonso Maria Fusco”, nell’ambito della rassegna “Angri Città d’Arte” organizzata dalla Pro Loco. Il Santo, figlio della nostra terra, è stato commemorato con testi in prosa e lirica da oltre 200 studenti angresi e da più di 50 provenienti da Zambia, Madagascar e diverse località dell’India. Il premio è stato suddiviso in tre categorie: per le scuole secondarie di primo grado di Angri a salire sul podio alunni dell’istituto Galvani Opromolla e Don Enrico Smaldone.









Altri premi

Per la categoria internazionale, ragazzi provenienti da Indiragaran in India e Maliwi in Africa hanno presentato i migliori elaborati. Ai primi classificati la Pro Loco ha offerto un contributo in denaro. Riconoscimenti speciali sono stati consegnati agli studenti del Liceo Classico-Scientifico Don Carlo La Mura per il lavori artistici realizzati e donati al museo dedicato al Santo. Soddisfazione è stata da suor Lina Pantano Superiora Generale Suore Battistine presente all’evento insieme alle consorelle.







I volontari Pro Loco

Al termine della serata è stato presentato anche il nascente gruppo di volontari Pro Loco.

Il servizio è di Rosa Doberdò