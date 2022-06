Castellammare di Stabia. Traffico in tilt sulla Statale Sorrentina. Il due giugno è già test di prova per un’estate “aperta” dopo due anni di pandemia

Castellammare di Stabia. Traffico in tilt sulla Statale Sorrentina

Traffico in tilt verso la penisola sorrentina. Il due giugno è già test di prova per un’estate “aperta” dopo due anni di pandemia. Notevoli i disagi registrati a Castellammare di Stabia con la circolazione in netto affanno. Molti automobilisti sono stati costretti a trascorrere in auto la prima parte della giornata bloccati nel traffico. Si sono formate code all’ingresso della città e anche sul raccordo autostradale verso Pozzano e la Statale Sorrentina.









I lidi presi d’assalto

La presenza lungo la Statale Sorrentina degli storici lidi, oggi quasi tutti in overbooking, accentua il rallentamento della circolazione per chi cerca di raggiungere Sorrento e gli altri ameni luoghi della penisola. Criticità anche all’uscita del casello autostradale a Castellammare di Stabia con la connessione alla strada provinciale fino a tutta la Statale Sorrentina.













Incidente con due feriti lungo la Statale Sorrentina

Proprio lungo la Statale Sorrentina, a Punta Scutolo, poco dopo le 15,00 di oggi una moto e due auto sono state coinvolte in un incidente come riporta “Il Corrierino”. Due feriti gravi immediatamente soccorsi e trasferiti d’urgenza in ospedale. Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, gestire la viabilità e il traffico diventato molto intenso da Castellammare alla penisola e completamente bloccato sulla strada verso Meta dopo l’incidente.

ReCro