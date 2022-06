Paura nel Napoletano, giovani coppie rapinate con bastoni. In azione in tre per due colpi, sfondati vetri auto in sosta

In tre, armati di bastoni, infrangono i vetri delle auto in sosta per rapinare le coppiette. Due episodi avvenuti nel giro di pochi minuti la scorsa notte: è allarme nel Vesuviano. Verso la mezza, in via Panoramica a Trecase (Napoli), i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per prestare soccorso a due giovani, rispettivamente di 27 e 25 anni.







Le testimonianze

Stando a quanto raccontato dai ragazzi, poco prima tre persone, giunte sul posto a bordo di una Fiat Panda, con volto coperto e con in mano dei bastoni, avevano infranto i vetri anteriori della loro Peugeot 208, facendosi consegnare soldi, gioielli, portafogli e perfino le chiave della vettura. La coppietta dopo la segnalazione alle forze dell’ordine ha rifiutato di farsi medicare.









Anche a Terzigno

Poco prima tardi, la scena si è praticamente ripetuta a Terzigno, comune non distante dal luogo della prima rapina. I carabinieri sono intervenuti a via Nespole della Monica: anche in questo caso le giovani vittime (un ragazzo di 23 e una ragazza di 20 anni) hanno segnalato la presenza di una Fiat Panda e di tre individui, che hanno utilizzo di bastoni per rompere i vetri anteriori della vettura sulla quale si trovavano. Sui due episodi indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

