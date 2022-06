Sarno. Chiude il reparto ortopedia dell’ospedale, manca il personale

Con la dimissione dell’ultimo paziente ricoverato nel reparto di ortopedia, la divisione chiude. Restano soltanto due medici, assicurate solo le consulenze di pronto soccorso, bloccati ricoveri e interventi chirurgici. La carenza di personale taglia i servizi del Martiri del Villa Malta, l’ortopedia subisce la maggiori conseguenze. La convenzione con l’ospedale di Oliveto Citra avrebbe assicurato ortopedici in supporto una volta a settimana, ma non basta. E quindi la soluzione resta in stand by.











Dislocazione in altri reparti

Dislocazione in altri reparti per gli infermieri, di fatto così si salvano da tagli ai posti letto e chiusure. È una sconfitta e in extremis la direzione sanitaria dell’ASL ha dato l’ok a una proposta contenuta nell’atto deliberativo della giunta del sindaco Giuseppe Canfora. La decisione è arrivata nella mattinata di ieri, via libera al supporto del pronto soccorso con i medici Usca, da fine giugno. Affidare ai camici bianchi finora impegnati nell’emergenza Covid il trattamento dei codici bianchi e verdi, anche con l’individuazione di locali all’interno del nosocomio resta un progetto sperimentale. Approvata dunque una delle proposte contenute nell’atto deliberativo dell’esecutivo.







Canfora: “È un primo importante risultato”

“È un primo importante risultato – dice il sindaco Giuseppe Canfora – che dà la misura dell’impegno e delle nostre proposte per risolvere le problematiche inerenti il nostro ospedale. Contrariamente a quanto dice l’ospedale non chiuderà, faremo di tutto per ripristinare il reparto di ortopedia, a breve ci saranno i concorsi. È continuo il mio confronto con i vertici ASL, perché il Martiri del Villa Malta non sia mortificato. Un ospedale che ha un bacino di utenza importante e risponde alle esigenze territoriali sanitarie del salernitano e del napoletano. Con proposte concrete, su tavoli istituzionali, come è giusto che sia, continueremo a difendere e tutelare la salute di tutti. Questo è un primo passo, restano al vaglio anche le altre proposte presentate”.









Restano certamente da supportare i reparti e riaprire con imminenza il reparto di ortopedia. È una necessità per il territorio a fronte dei numeri importanti d'interventi chirurgici garantiti ogni anno e la risposta alle emergenze.