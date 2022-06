Angri. Il Mojo festeggia il secondo anno di attività.

Tante le iniziative messe in campo in questi due anni che hanno attratto giovani e famiglie in piazza Doria.

Il Mojo Drink Food & Rooftop festeggia il secondo anno di attività.

Due anni intensi

Esattamente due anni fa il Mojo Drink Food & Rooftop, ubicato tra la piazzetta Doria e il Centro Storico, con i suoi tavolini all’aperto, apriva i battenti. Un’attività cresciuta sotto la regia di tre soci, tre giovani dinamici e intraprendenti che hanno subito proposto qualcosa di diverso alla clientela e nel giro di due anni hanno reso la loro struttura un punto di riferimento per la movida angrese e non solo.

Tante iniziative

Numerose le iniziative messe in campo che hanno attratto giovani e famiglie in piazza Doria, ritornata ad essere il fulcro delle serate angresi, soprattutto dopo il difficile periodo dell’emergenza sanitaria. “Un sogno che si è realizzato perchè – spiegano i gestori – noi siamo angresi, amiamo il nostro territorio e rispettiamo tutti i cittadini. Con il nostro impegno in questi due anni, abbiamo contribuito a ridare vitalità al Centro nel rispetto delle regole, impegnandoci a mantenere pulita la Piazza, istituendo un servizio di sorveglianza privata e lanciando per primi la campagna “Noi non vendiamo alcool ai minori” ricevendo il supporto anche di altre attività della movida. Tantissimi gli eventi realizzati nei fine settimana anche dedicati ai bambini come “La gioia di Natale sotto al Castello” e “Carnevalissimo”. Vicini alle esigenze della collettività abbiamo poi istituito un’aula studio per tutti i ragazzi del comprensorio e messo a disposizione in maniera totalmente gratuita la nostra sala interna per varie associazioni che ne hanno fatto richiesta. Sono stati due anni ricchi di emozioni e successi raggiunti con fatica e tanti sacrifici, ma che ci hanno dato grandi soddisfazioni”.

L’invito alla cittadinanza

I proprietari invitano tutta la cittadinanza sabato 4 giugno dalle 21:00 alle 00:00 per trascorrere una serata speciale, in spensieratezza e allegria, festeggiare il secondo compleanno del locale e ringraziare i numerosi amici e clienti angresi e dei paesi limitrofi che hanno decretato il loro successo e che nei fine settimana hanno sempre fatto registrare il sold out ai tavoli. Si farà festa al ritmo di musica con ospiti i Medina band, verranno regalati vari gadget e la serata si concluderà con una sorpresa finale.