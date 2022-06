Pagani. Aumento tariffe TARI le precisazioni del sindaco (video)

Pagani. L’approvazione del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti nel 2022 prevede un aumento del 25% per la TARI

Aumento delle tariffe TARI. L’approvazione del piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti nel 2022 prevede un aumento del 25% per la TARI. Nel consiglio comunale dello scorso 31 maggio la maggioranza ha approvato il piano per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani dell’anno 2022.









L’accantonamento

Per l’approvazione di tale documento, l’amministrazione De Prisco ha accantonato un fondo di circa 770mila euro per far fronte ai mancati pagamenti dei tributi relativi agli anni 2020 e 2021. Un fondo ritenuto insufficiente e che porterà a un aumento della TARI. Sulla misura, fortemente contestata dall’opposizione, interviene il primo cittadino Raffaele Maria De Prisco che cerca di fare chiarezza.

Il servizio è di Tiziana Zurro