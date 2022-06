Pompei. La Notte dei Santuari interrotta da un anziano in difficoltà

Mercoledi sera (1° giugno) durante la funzione religiosa molto partecipata che si svolgeva verso le ore 22 nel Santuario di Pompei un uomo anziano in evidente stato di confusione si é messo a gridare frasi sconnesse determinando la momentanea interruzione della funzione collegata all’Iniziativa della CEI “La Notte dei Santuari” celebrata dall’Arcivescovo Caputo dal tema annuale “Verso una terra bella”.

Per fortuna l’episodio sconcertante che ha creato qualche minuto di indecisione ed imbarazzo é stato breve a causa dell’intervento dei carabinieri della stazione locale di Pompei.

La persona anziana in evidente stato di confusione mentale è stato trasportato prima in caserma, per essere identificato e interrogato e successivamente accompagnato al nosocomio Maresca di Torre del Greco.

Contestualmente é stata inoltrata segnalazione ai servizi sociali allo scopo di valutare lo stato di salute mentale dell’autore del turbamento ed interruzione della funzione religiosa.