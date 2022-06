Scafati. “Oncologia in Campania, luci e ombre”, il convegno dell’associazione medica Anardi

“ONCOLOGIA IN CAMPANIA: LUCI E OMBRE”. È il tema del Convegno promosso per sabato 11 Giugno 2022 dall’Associazione Medica Società Scientifica Anardi con il Presidente Vincenzo Santonicola. Un evento divulgativo che vedrà tra i relatori nomi illustri del panorama medico e scientifico, come il Prof.Antonio Marfella, Oncologo del Pascale di Napoli, noto per essere da sempre in prima linea nelle battaglie contro l’inquinamento ambientale. E ancora, la dott.ssa Maria Rosaria Croce (Senologa), la dott.ssa Francesca Panariello (Psicologa e Psicoterapeuta), il dott.Francesco Santonicola (Nutrizionista Clinico), il dott.Mario Conte (radioterapista oncologico).

Con l’incontro del prossimo 11 giugno 2022, l’Anardi continua a tenere alta l’attenzione sul connubio “salute e ambiente” con momenti di formazione, informazione e sensibilizzazione in un territorio, come la Campania, particolarmente attenzionato sulle possibili correlazioni tra l’incremento delle patologie oncologiche, la Terra dei Fuochi e il dissesto idrogeologico che vede protagonista anche l’Agro Nocerino Sarnese attraversato dal fiume Sarno, un tempo risorsa e orgoglio del territorio, oggi simbolo di inquinamento, minaccia per la salute pubblica e degrado. Con questo nuovo incontro, che si inserisce in un ampio programma di incontri formativi riconosciuti dall’Agenas e dalla Regione Campania per l’aggiornamento professionale delle professioni sanitarie, l’Anardi continua ad essere in prima linea per la promozione della salute e la difesa del territorio. L’incontro formativo dell’11 Giugno sarà aperto a tutti e sarà possibile partecipare sia come uditori che iscriversi per l’aggiornamento professionale con l’accreditamento degli e.c.m. per le sole professioni sanitarie.

Il Presidente dell’Anardi Vincenzo Santonicola (medico di medicina generale e cardiologo) spiega: “Anche questa volta l’Associazione Medica Società Scientifica Anardi sarà in primo piano con un convegno scientifico e divulgativo, di grande impatto nel sociale. Verranno trattati argomenti scottanti con la presenza di specialisti dell’oncologia in Campania che accenderanno i riflettori sull’inevitabile intreccio tra l’inquinamento ambientale e la salute pubblica. Avremo voci autorevoli come il Prof. Antonio Marfella, Oncologo della Fondazione Pascale di Napoli, ambientalista in prima linea nella lotta all’ecomafia. E ancora, il dott. Francesco Santonicola (nutrizionista clinico); la dott.ssa Maria Rosaria Croce (senologa); il dott. Mario Conte (radioterapista oncologico) e la dott.ssa Francesca Panariello (psicologa e psicoterapeuta). Il convegno si svolgerà sabato 11 giugno dalle ore 8:30 presso il Teatro San Francesco -presso la Parrocchia di San Francesco di Paola a Scafati- e sarà aperto a tutti con la volontà di sensibilizzare e informare, attraverso voci autorevoli, rispetto ad una tematica che ci vede tutti protagonisti e per la quale dobbiamo essere insieme, uniti, in prima linea: la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.