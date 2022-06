Vesuviano. Rapine a coppiette sulla Via Panoramica. Paura sulla Via Panoramica a monte del Vesuvio. Una banda di rapinatori, probabilmente tre, armati di bastoni, avrebbero perso di mira le coppiette nelle auto infrangendo vetri e parabrezza per rapinare le coppiette. L’ultimo episodio si è registrato a Trecase, due giovani, di 25 e 27 anni, sono stati soccorsi dai carabinieri. La coppia come da testimonianza diretta, sarebbe stata aggredita poco prima da tre persone, giunte sul posto a bordo di una Fiat Panda, con volto coperto e con in mano dei bastoni, avevano infranto i vetri anteriori del loro veicolo, facendosi consegnare soldi, gioielli, portafogli e perfino le chiave della vettura.









Rapina a Terzigno

Analogo fatto si è verificato a Terzigno, comune non distante dal luogo della prima rapina. I carabinieri sono intervenuti a via Nespole della Monica: anche in questo caso le giovani vittime, poco più che ventenni, hanno segnalato la presenza nella zona di una Fiat Panda e di tre individui, entrati in azione con lo stesso modus operandi per rapinare la coppia. Sui due episodi c’è l’indagine dei carabinieri. La notizia è stata riportata da “Il fatto Vesuviano”.

ReCro