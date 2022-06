Sarno. Buon avvio della sosta a pagamento, novità in arrivo

Parcheggi a pagamento, triplicano gli incassi con la nuova gestione della Sarno Servizi Integrati società in house dell’ente comunale. A confermare questo andamento è stato l’assessore comunale delegato al commercio, Francesco Squillante, che ha promosso l’attività di gestione e controllo dei primi giorni di attività della società partecipata dell’ente.

Incassi in aumento

Rispetto a un anno fa gli incassi delle strisce blu, precedentemente di competenza della polizia municipale, hanno registrato un percepibile aumento. Un cambio di passo avuto con la società Sarno Servizi Integrati, che avrebbe responsabilizzato i residenti della città dei sarrastri.







La presenza degli ausiliari sul territorio

Sicuramente con la presenza sul territorio dei nuovi ausiliari, addetti al controllo della sosta, si registra una maggiore attenzione rispetto al passato come ha affermato al quotidiano “La Città” lo stesso assessore Squillante. Squillante ha sottolineato che l’incremento degli incassi sarà motivo per immaginare anche un investimento nel miglioramento delle strade cittadine. Una rivoluzione quella dei parcheggi della S.S.I. che potrebbe riservare ancora altre novità.









Altre novità

Si sta studiando anche la possibilità di creare un’unica zona in città, rispetto alle attuali tre dividono per altrettante aree il territorio comunale, permettendo ai residenti di potere sostare in ogni parte della città a un costo sempre contenuto. Squillante afferma garantisce che il prezzo dell’abbonamento sarà molto contenuto, al massimo 60 €, per venire incontro alle famiglie in possesso di più veicoli. Questo al netto delle solite agevolazioni per chi ne ha diritto. L’assessore Squillante apre la possibilità di collaborazione anche con i commercianti mediante l’istituzione di convenzioni sulla sosta. In questo modo i gli stessi operatori commerciali potrebbero offrire la sosta omaggio alla clientela.

