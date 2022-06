Sarno. Ospedale in crisi: Rescigno e Iannone contro De Luca. L'ospedale rischi seriamente la chiusura per mancanza di personale

Sanità: Rescigno, inaccettabile solo tre medici al Pronto Soccorso di Sarno. “Da mesi registriamo un’azione di progressivo depotenziamento dell’ospedale di Sarno (Martiri di Villa Malta di Sarno) inaugurato all’indomani dell’alluvione del 1998. È inaccettabile che al pronto soccorso siano impiegati appena tre medici, così come al reparto di chirurgia. Mentre l’ortopedia è stata addirittura chiusa. Per non parlare delle condizioni di smantellamento della diagnostica. È giunto il momento che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, delegato alla Sanità della Campania, risponda alla mia interrogazione e spieghi ai campani, ai salernitani, al personale medico dell’ospedale, cosa intenda fare di quel presidio”. Lo annuncia Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Campania.









Iannone: “Nessun miracolo da De Luca”

Gli fa da eco il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia “Da tempo l’ospedale di Sarno versa in una condizione gravissima se si considera che il nosocomio dispone di una struttura nuova e che serve una vasta popolazione. I miracoli che De Luca vanta televisivamente si traducono solo in queste tristi realtà. La filiera istituzionale Comune-Provincia-Regione-Governo non è capace di produrre altro che questi disastri: ospedali al collasso, tribunali al collasso e cittadini dell’Agro nocerino sarnese trattati come paria.” E ancora “De Luca – conclude – lo vuole portare dall’agonia alla morte?” conclude Iannone.