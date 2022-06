Sarno. Un sit – in per difendere il futuro dell’ospedale

Sarno. Programmato per giovedì mattina un sit - in per difendere il futuro dell’ospedale “Martiri del Villa Malta”

Un sit – in per difendere il futuro dell’ospedale “Martiri del Villa Malta”. Dopo la chiusura del reparto di ortopedia che manifesta carenza di personale che non riesce più a garantire ricoveri e interventi chirurgici, la sofferenza del pronto soccorso, si organizza la mobilitazione cittadina.











La mobilitazione

Scendono in piazza i cittadini e sindacati con una manifestazione programmata per giovedì 9 giugno, alle 9:30. A promuovere l’iniziativa di protesta e propositiva perché possa concretizzarsi un potenziamento del personale, è la sigla sindacale Fials di Salerno. “È il momento di mettere da parte le bandiere politiche” dice Carlo Lopopolo della segreteria provinciale”.











Presidio fondamentale per il territorio

“L’ospedale Martiri del Villa Malta è un presidio centrale – si legge nella nota – che garantisce l’urgenza a un vasto bacino di utenza che si stende in tutto l’agro sarnese nocerino e paesi vesuviani. Il reparto di ortopedia ha disposto il blocco dei ricoveri, il pronto soccorso è al collasso, sono in sofferenza tutti i reparti. Si rischia un ridimensionamento dell’attività assistenziale. È il momento di mettere da parte le bandiere politiche. Non si può strumentalizzare una situazione così delicata che mette a rischio la garanzia del diritto alla salute dei cittadini. L’ospedale si regge sulla perseveranza del personale sanitario che non abbandona la barca per puro spirito di servizio. Purtroppo si è lasciato che i servizi del territorio siamo sempre più connotati da una crisi irreversibile di mezzi, personale e strutture adeguate” conclude Lopopolo.