Scafati. Controfosso destro Fiume Sarno, da Via Lo Porto una cloaca nera a cielo aperto

Controfosso destro del fiume Sarno, il canale in Via Lo Porto anche quest’estate si presenta come una fognatura nera all’aria aperta. Sono immagini difficili da digerire quelle visibili ai confini tra i comuni di Scafati e San Marzano sul Sarno, con il canale horror che dopo diversi interventi di pulizia e dragaggio negli ultimi mesi rimane una cloaca. Il piccolo rigagnolo che raggiunge il centro della città era stato tema di forte scontro e battaglie in particolare durante l’ultimo mese estivo, quando i residenti di Via Nuova San Marzano si erano lamentati platealmente del disastro ecologico insito nell’area, determinato dal mix malsano di scarichi industriali non supportati dalle giuste infrastrutture. Famose sono le immagini delle crisi estive, quando le strane finivano per essere allagate anche sotto i 40 gradi da soluzioni di acqua, terriccio e scarti industriali che i canali e conseguentemente il controfosso destro non riuscivano a far fluire con continuità, formando un tappo maleodorante e pericoloso da un punto sanitario. Da allora il Comune di Scafati e in particolar modo il Sindaco Cristoforo Salvati e l’assessore all’Ambiente Daniela Ugliano si sono attivati con denunce e reclami sulla situazione, che hanno portato al dragaggio e alla pulizia dei canali che confluiscono nel controfosso destro, con risultati a metà. Se infatti al momento non sono visibili accumuli di rifiuti o simili sulle sponde del fiume, è evidente che le operazioni non sono bastate a risolvere il problema del disinquinamento del controfosso destro, che registra perlomeno gli stessi colori e odori della morte.

“E’ evidente come in quell’area si sfogano reflui di diversi tipo che meriterebbero un’attenta analisi per risalire alla provenienza.” Spiega l’assessore all’Ambiente Daniela Ugliano, pronta anche quest’anno a portare avanti una crociata del territorio:” Lunedì insieme agli uffici tecnici faremo un sopralluogo specifico per capire al meglio quali azioni l’amministrazione dovrà mettere in campo per continuare il percorso di disinquinamento. Da tempo ormai sollecitiamo con successo il Consorzio di Bonifica per interventi di dragaggio e pulizie delle sponde, siamo pronti a sollecitare il Consorzio per altri interventi necessari.”. Evidente però è anche il bisogno di rapportarsi con i comuni limitrofi, da Striano a San Marzano, per risalire a tutti gli scarichi che formano la cloaca del controfosso destro del fiume Sarno e darne singole soluzioni. Lo stesso Sindaco Salvati solo qualche settimana scriveva al Prefetto per la costruzione di una rete di controllo ecologica sul Fiume Sarno, proprio nell’ottica di difesa comprensoriale delle acque.