Pompei. Revisione progetto Eav Di Casola teme le vie brevi

La prospettiva di un progetto urbanistico pezzottato, figlio del compromesso politico dovuto alla necessità di non danneggiare irreparabilmente le proprietà private, di cui non si sarebbe tenuto conto nella sua formulazione, preoccupa oramai numerosi pompeiani e rappresenta l’argomento centrale del dibattito cittadino. Se ne fa interprete sui social Domenico Di Casola, il consigliere comunale di opposizione che ha conteso a Lo Sapio la poltrona di primo cittadino alle ultime elezioni amministrative. Operazione che come sanno tutti non è andata in porto solo per una manciata di voti per il motivo che il secondo nominativo aveva dalla sua una formidabile coalizione elettorale. Tornando al progetto EAV è sotto gli occhi di tutti che con il finanziamento CIS della soluzione su rete leggera del tratto Torre Annunziata – Castellammare di Stabia – Gragnano che valorizzerà la valle dei mulini i fatti stanno dando ragione alla tesi di metropolitana leggera, avanzata per la tratta Pompei – Poggiomarino già nel 2019 come alternativa alla soluzione dei sottopassi. Allo stesso modo l’istanza è stata ribadita dall’opposizione il 27 novembre.2020, con la delibera bocciata con i voti della maggioranza in consiglio comunale. “Il sindaco e la sua amministrazione comunale, dopo aver creato il problema, approvando un progetto che va a sbattere sulle case dei cittadini, recitano la parte del salvatore della patria”. Commenta Di Casola sui social mentre propone una revisione complessiva del progetto EAV (anche alla luce di progetti alternativi come quello formulato dall’ingegnere D’Amato) temendo raginevolmente “irrituali scorciatoie” e/o modifiche per le “vie brevi”.