Angri: dove sono finiti gli alberelli? È giallo sulla via Nazionale

Già scomparsi? Il giallo degli alberelli piantati nella mattinata di ieri in Via Nazionale. La foto mette chiaramente in evidenza che i gli alberelli sono scomparsi dagli spazi dove erano stai “piantati” proprio davanti al Centro Sperimentale per le conserve agro alimentari, in località “Taverna”. Non è ancora chiaro dove siano finiti i sette alberelli, piantati, con una breve cerimonia (vedi il video), dall’assessore Maria Immacolata D’Aniello e dal consigliere comunale Christian Montella. “Vogliamo augurarci che non sia la solita ‘apparenza del non fare’, questa strana fenomenologia che appartiene negativamente a questa amministrazione comunale” afferma un abitante della zona.







La vicenda del albero di pepe rosa

Intanto nel centro cittadino si alimenta una altra polemica di matrice verde, per un duro post pubblicato sul social, proprio dell’assessore Maria Immacolata D’Aniello che polemizza fortemente, e in maniera generica, dopo che un ramo dell’albero di pepe rosa è lateralmente caduto in Piazza Doria. Tra le possibili cause potrebbe esserci, forse, proprio l’assenza di manutenzione del verde.