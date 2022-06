Angri. Verde pubblico piantati gli alberelli della speranza (video)

Angri. Cerimonia di piantumazione degli alberelli in località Taverna nei pressi della Stazione Sperimentale in Via Nazionale

Angri. Verde pubblico piantati gli alberelli della speranza

“Il parco arboreo del comune è tenuto bene ed è in ottima salute”. Così l’assessore delegata Maria Immacolata D’Aniello risponde alle critiche sulla mancanza di cure al patrimonio arboreo comunale e lo fa durante la breve cerimonia di piantumazione di otto alberelli in località Taverna nei pressi della Stazione Sperimentale in Via Nazionale, luogo prescelto, simbolicamente, per dare una chiara risposta in tema di politiche ambientali.









I presenti alla simbolica piantumazione

Alla presenza dei rappresentanti del WWF Campania, Lega Ambiente e Guardie Ambientali gli addetti dell’azienda speciale comunale Angri Eco Servizi hanno preceduto alla piantumazione dei primi alberelli nell’area che fu realizzata, e mai completata, dall’amministrazione Mauri. In futuro s’immagina a una piccola oasi verde, ma questo progetto è di lungo termine ma ancora senza prospettive certe.

Il servizio è di Luciano Verdoliva