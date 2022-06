Le supercar di Manifattura Automobili Torino

Manifattura Automobili Torino disegna, progetta e produce auto sportive, supercar e hypercar di altissimo livello.

M.A.T., importante realtà piemontese fondata da Paolo Garella nel 2014, costruisce vetture ad altissime prestazioni sia col proprio marchio che con quello di altri brand specializzati, o anche su richiesta di privati.

New Stratos, Aspark Owl o le varie Apollo Intensa Emozione e le SCG003C e SCG003S per James Glickenhaus solo per citarne alcune con motori a benzina o elettrici, tutte diverse e caratterizzate da tecnologie di ultima generazione, anche tra le hypercar a batteria.

L’auto che ha reso noto il marchio è la New Stratos, erede spirituale della campionessa dei rally, one-off proposta da Pininfarina nel 2010 e poi prodotta in una serie limitata di 25 esemplari a partire dal 2018. Il motore Ferrari sviluppa 540 CV ed è montato in posizione centrale sul telaio accorciato della Ferrari F430 (o 430 Scuderia). La carrozzeria in fibra di carbonio segue le linee della storica Lancia Stratos con un’evoluzione del design applicata al nuovo millennio.

Tra le altre produzioni spicca l’hypercar elettrica giapponese Aspark Owl, con l’obiettivo di essere l’auto con l’accelerazione più rapida del mondo, capace di scattare da 0 a 60 miglia orarie (0-96,5 km/h) in 1,69 secondi. E’ una lunga e bassissima (99 cm) coupé biposto con quattro motori elettrici che sviluppano 2.012 CV e 2.000 Nm. L’Aspark Owl tocca i 400 km/h. L’impianto a 800 volt e la batteria da 69 kWh sviluppati interamente da M.A.T. garantiscono un’autonomia di 450 km a zero emissioni. Al momento ne sono state costruite 5, ma la produzione prevista è di 50 esemplari.

Un’altra famosa hypercar prodotta è la Apollo Intensa Emozione, coupé nota anche come Apollo IE e sviluppata a partire dal 2017. Realizzati dieci esemplari con motore 6.3 V12 da 780 CV e 760 Nm in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e di toccare i 350 km/h. Completano il tutto un telaio monoscocca in fibra di carbonio ed una dinamica di guida degna di un’auto da corsa.

A proposito di auto da competizione, vanno annoverate la SCG003C, un 3.5 V6 biturbo Honda da 500 CV, sviluppata su specifica richiesta della Scuderia Cameron Glickenhaus di James Glickenhaus per affrontare e vincere la 24 Ore del Nürburgring, e la versione stradale SCG003S, con un motore BMW 4.4 V8 biturbo con 700 CV e 800 Nm scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio 7 marce a doppia frizione.

Tanti sono i partner tecnici del brand torinese, sia italiani che internazionali. Tra questi si segnalano Arstech per il carbonio strutturale, Michelin per gli pneumatici e Sparco per gli interni.