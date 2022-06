Pompei. Il 12 giugno Pienz a Salute

“Pienz a salute” Riparti dalla prevenzione é lo slogan pubblicitario dell’Azienda Sanitaria Locale NA 3 per la giornata di domenica 12 giugno quando in piazza Bartolo Longo, in prossimità della Casa Comunele sarà possibile effetuare visite mediche, accertamenti diagnostici e ricevere informazioni di varia natura dalle 9 alle 18, senza alcuna prenotazione. Sono previsti, nello specifico, pap test per donne dai 25 ai 29 anni, pap test HPV DNA per donne dai 30 ai 64 anni, prenotazione mammobrafia per donne di 45 ai 69 anni, distribuzione kit colon retto, uomini e donne dai 50 ai 74 anni. Lo sportello home visiting offre supporto e informazioni riguardo all’assitenza pediatrica che riguarda i primi 1000 giorni dei bambini, informazioni sul calendario vaccinale in età pediatrica, informazioni sulla vaccinazione HPV, il consultorio incontra le persone TINB e le loro famiglie per la consulenza psicologica e sociale. Inoltre si rilasciano informazioni e sensibilizzazione sulle dipendenze e sul gioco d’azzardo patologico.