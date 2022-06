Pompei. Del Regno regolamentazione dehors per mesi invernali

Seduta del 30 maggio 2022 della I Commissione Consiliare Permanente (Affari Istituzuinali Generali, Personale, OrganizzazioneUffici e Srvizi Cimiteriali,Statuto e Regolamenti, Attivazione Programma Amministrativo, Veirfica Procedimenti). Al via la preparazione di un regolamento che amministri in modo compiuto la possibilità di allestire uno spazio dehors per i pubblici esercizi. Il presidente della commissione, consigliere comunale Giuseppe Del Regno, ha proposto la preparazione e discussione un nuovo regolamento del dehors degli esercizi commerciali. Lo scopo é di offrire al settore nuove opportunità commerciali e lavorare in piena tranquillità anche nel periodo invernale. La proposta del Presidente Del Regno nasce anche dall’esigenza di migliorare l’offerta dei servizi di accoglienza turistica a cittadini e turisti.