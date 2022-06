Pompeii. Nuova promozione turistica la casa del giorno

La Casa del giorno é la nuova promozione che appare sui social del Parco Atrcheologico di pompei. Pertanto nella settimana sono visitabili le domus di Pompei (con apertura 14:00- chiusura 18:20, ultimo accesso ore 18:00) indicate nel seguente elenco:

Oggi (martedì 7 giugno) è aperta Casa del Frutteto.

La casa presenta un impianto ad atrio con uno spazio verde nella parte posteriore e conserva il più bell’esempio di pittura di giardino della città. A differenza di quanto attestato in altre case dove la pittura di giardino era riservata ad ambienti di rappresentanza, qui è impiegata nella zona privata della casa in due piccoli e raffinati cubicoli, gli spazi utilizzati per il riposo.