Scafati. I due peccati originali di Cristoforo Salvati (video)

Scafati. I due peccati originali di Cristoforo Salvati

Tra poche ore si dovrebbe tornare in aula per approvare il rendiconto. Il condizionale è d'obbligo dopo il rinvio per mancanza del numero legale che ha messo in forte difficoltà l'amministrazione Salvati che sembra decisamente giunta a una fase di stallo critica. "Una maggioranza a caso" come la definisce il capogruppo consiliare di "Insieme per Scafati" Michele Russo.









Il rendiconto

Russo si sofferma proprio sull’approvazione del Rendiconto fondamentale per il proseguire della discussa attività amministrativa, anche se non mancano alcune importanti questioni da chiarire.

