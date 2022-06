Angri. Movida limitata. Rischio crisi socio – economica

Movida limitata. Il prefetto di Salerno Francesco Russo, lo scorso cinque maggio ha convocato presso l’ufficio territoriale di Salerno, per una “conferenza di servizio decisoria” il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli e le autorità presenti sul territorio. Risultato della conferenza di servizi la disposizione prefettizia “a tutela del diritto alla salute dei cittadini del Comune di Angri residente in via di mezzo, con particolare riguardo la salvaguardia dei danni causati dall’immissione acustiche sonore dovute agli assembramenti che si formano nelle ore notturne nei pressi dei locali della movida urbana”.

Responsibilità sul sindaco Ferraioli

Il prefetto, in tale circostanza, disponeva anche che il sindaco Cosimo Ferraioli provvedesse “mediante apposita ordinanza sindacale entro 20 giorni di ordinare la chiusura degli esercizi che effettuano servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali che effettuano intrattenimento al pubblico) alle ore una di notte tutti i giorni della settimana. Nelle disposizioni anche il divieto ai predetti esercizi e locali di effettuare intrattenimento musicale oltre le ore 24,00 sempre tutti i giorni della settimana. Nella disposizione prefettizia c’è inoltre il divieto, per esercizi e locali, della vendita e la somministrazione di alcolici dopo le 22:30 di sera di tutti i giorni della settimana.









Il Daspo Urbano

Inoltre veniva richiesta la modifica del regolamento di polizia municipale che prevede anche il cosiddetto “Daspo Urbano cittadino”. Sempre la prefettura ha incaricato l’ARPAC, l’agenzia regionale per l’ambiente, del controllo costante delle attività di monitoraggio per le emissioni sonore tramite la stipula di una apposta convenzione. Un’ordinanza che certamente farà discutere e già avversata dagli esercenti della Via di Mezzo. Il sindaco Ferraioli ha dato immediata disponibilità a redigere l’ordinanza che potrebbe essere vigente già dal prossimo fine settimana.







D’Auria (Progettiamo): “È morte socio – economica”

“Vietare la somministrazione di alcol dopo le 22.30 in tutti i locali di somministrazione alimenti vuol dire non poter mangiare e bere pizza e birra o carne e vino. Sarà morte certa socio – economica nel cuore della città che si tiene viva solo grazie alla movida cittadina. Restrizioni tali da mandare “sul lastrico” centinaia di famiglie che vivono con questo fondamentale indotto” dice Domenico D’Auria consigliere comunale del gruppo “Progettiamo per Angri”.













Nelle opportune sedi istituzionali

“Come gruppo consiliare ci impegneremo nelle opportune sedi istituzionali, già dalla prossima seduta di consiglio comunale, sollecitando la giusta attenzione alla discutibile disposizione prefettizia che se recepita dal primo cittadino Cosimo Ferraioli rischia gravi ripercussioni socio – economiche. Le disposizioni decise nella conferenza dei servizi sono un’inspiegabile decisione, che riteniamo negativa, un provvedimento che peraltro non è stato contestato dal sindaco. Crediamo che chi ha decretato tali misure sia nettamente alieno da un contesto tutt’altro che paragonabile a zone insicure di città urbanisticamente, e anche per anagrafica, più ampie. Non possiamo immaginare che nelle maglie di tale decreto possano essere comprese alla ‘chiusura forzata’ anche attività come bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie che non somministrano alcool d’asporto”. D’Auria auspica una soluzione responsabile.





Misure alternative

“Si pongano deterrenti al disturbo della quiete pubblica alternativi alle misure proposte, come la realizzazione di un’area pedonale ben regolamentata ed illuminata, si predispongano presidi di polizia locale o in alternativa guardie giurate che tendano a fare osservare le misure previste dal nuovo regolamento di polizia urbana. Si richieda con forza la presenza di forze dell’ordine in orari notturni”. Infine l’appello “L’assenza dello Stato sul nostro territorio non può gravare solo sulle spalle del Sindaco disponendogli misure da ‘Stato di Polizia’ a carico di una sola comunità. Non sembra che le stesse misure siano state richieste e attuate per le città limitrofe dove si registrano fatti criminosi ben più gravi come riportati dalla cronaca negli ultimi mesi” conclude D’Auria.

Luciano Verdoliva