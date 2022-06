Scafati. Salvati supera l’esame Rendiconto. Fiducia “condizionata” dai dissidenti

Buona la seconda, la maggioranza di Cristoforo Salvati approva in Consiglio Comunale il Rendiconto 2021 con 14 voti a favore e 9 contrari. Dai dissidenti però arriva un si “condizionato”. E’ Antonella Vaccaro, a nome anche di Paolo Attianese, a spiegare in Aula le loro motivazioni. “Ricordiamo ai colleghi della maggioranza che mesi fa i sottoscritti si sono astenuti dal votare la mozione di sfiducia dando così un ulteriore possibilità a questa amministrazione di continuare per portare avanti impegni ben precisi – spiega – Impegni presenti in un documento programmatico che a tutt’oggi non vengono affrontati e risolti, come il PUC, l’esternalizzazione dei tributi, la risoluzione della questione farmacie. Il nostro voto favorevole è un ulteriore atto di fiducia affinché si ottemperi alla realizzazione di tutti i punti di questo documento programmatico”. Si anche anche al nuovo regolamento generale delle entrate, con la novità di rateizzazione concessa senza presentare Isee, e della tariffe Tari, con sensibili riduzioni rispetto al triennio precedente. Secondo la minoranza il disavanzo minimo non è dovuto a maggiori entrate, bensì a tagli e spese ridotte. “Sulla Tari abbiamo incassato appena 2 milioni di euro sugli 11 previsti, tutte le indicazioni dei revisori dei conti dei conti sono state disattese – spiega Michele Grimaldi – La vendita delle farmacie è diventata la tela di Penelope dell’amministrazione, mentre sulla manutenzione addirittura spendiamo meno di quanto impegnato”. Salvati riconosce le difficoltà sulla riscossione dei tributi, tant’è che l’orientamento del suo esecutivo è di riportare all’esterno la riscossione. “Abbiamo fatto 27 assunzioni nel 2021 e ne faremo 44 quest’anno. Mai nessuno prima di noi aveva avuto questa capacità. Sulle farmacie ci siamo opposti ai decreti ingiuntivi, e già la settimana prossima sarà pubblicato il bando per la loro vendita – anticipa il primo cittadino – se poi al bilancio di previsione avremo delle difficoltà, vorrà dire che ad ottobre ritorneremo al voto. Io non presento dimissioni per poi revocarle, come hanno fatto altri sindaci che mi hanno preceduto”. L’esercizio 2021 si è chiuso con una sostanziale riduzione del disavanzo di 33 milioni di euro che ha comportato l’adozione del piano di riequilibrio nel 2017, attestandosi a 26,5 milioni di euro. In decrescita ma comunque distante 550 mila euro dai 25,9 milioni attesi a inizio esercizio. Somma che sarà ripianata sugli esercizi a venire, e che “scaturisce dall’applicazione di nuovi interventi normativi”, come ha spiegato l’assessore al Bilancio Nunzia Di Lallo. Superato lo scoglio Rendiconto, è adesso corsa contro il tempo per l’approvazione del bilancio di Previsione, sul quale comunque non dovrebbero esserci, salvo sorprese, particolari difficoltà. Presenze in Aula permettendo.

Adriano Falanga