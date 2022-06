L’agro allagato e putrido. Simbolo della politica assente

Poche ore di pioggia abbonante e le strade dell’agro si sono presto allagate. Segnalazioni di allagamento, un po’ ovunque, della superficie stradale lungo tutte le vie comunali e provinciali ma anche un insopportabile tanfo proveniente dalla rete fognaria sottostante. I mali dell’agro non sono solo la mala sanità, l’aria malsana, i trasposti mal funzionanti ma anche principalmente la rete fognaria.

Rappresentanti politici latitanti

Latita la politica e i rappresentanti parlamentari nazionali e regionali presenziano soltanto “virtualmente” sui i media solo a colpi di comunicati stampa e inutili proclami. Tutti bocciati: Senatrice, Deputata e Consigliere Regionale. Si fa troppo poco ora c’è l’immediata necessità di una rete politica civica per il “sistema agro” che prenda le distanze dai partiti alieni al contesto.









La politica intelligente

Si prenda la via della politica intelligente. La politica della passione e della conoscenza reale dei problemi del territorio. Basta essere allineati ai politici calati dall’alto, alla sudditanza riverenziale tipicamente provinciale per i nomi altisonanti che non paga affatto in termini d’impegno. I rappresentanti dell’agro non devono più essere determinati nelle sedi romane o salernitane. I tempi possono essere maturi e prendere consapevolezza della forza politica autonoma che non si limiti solo alla “fenomenologia delle strade asfaltate” nel caso quelle provinciali.

Luciano Verdoliva